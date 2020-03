Breklum: Drei Autos beim Autohaus gestohlen

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 11:03 Uhr

Breklum (ots) - In der Nacht von Sonntag (08.03.20) auf Montag entwendeten

unbekannte Täter drei Fahrzeuge vom Firmengelände eines Autohauses in der

Husumer Straße in Breklum. Vermutlich wurde der Briefkasten aufgebrochen und die

darin befindlichen Autoschlüssel entnommen, die die Kunden dort eingeworfen

hatten, als sie ihre Autos für einen Werkstatttermin am Abend abstellten. Die

Tat dürfte sich gegen Mitternacht ereignet haben, da zu dem Zeitpunkt eine

Alarmanlage auslöste.



Gestohlen wurden:



- ein schwarzer VW Touran

- ein blauer VW Multivan

- ein grauer VW Touran



Alle Fahrzeuge waren mit NF-Kennzeichen versehen.



Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise zur Tat oder den Tätern. Wer hat zur Tatzeit auffällige Beobachtungen

gemacht oder Fahrzeuge im Tatortbereich wegfahren sehen? Zeugen melden sich

bitte unter der Telefonnummer: 04661 - 4011 0



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4542323

OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell