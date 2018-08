Brandserie in Schwarzenbek

von shz.de

22. August 2018, 17:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 23.

August 2018 | Krs. Hzgt. Lauenburg - 2018 - Schwarzenbek



Seit dem Frühjahr 2017 kam es im Revierbereich Schwarzenbek zu

diversen Bränden, überwiegend an geparkten Kraftfahrzeugen und u.a.

einem Vollbrand einer Kfz-Werkstatt. Die ersten Ermittlungen führten

2017 zur Festnahme eines Tatverdächtigen, welchem jedoch nicht alle

Taten zuzuordnen waren.



Im Frühjahr 2018 kam es erneut zu mehreren Kraftfahrzeugbränden im

Revierbereich Schwarzenbek. Im Rahmen der Ermittlungen zu dieser

Brandserie erhärtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen

21-jährigen Mann aus Schwarzenbek. Ein Zusammenhang mit einigen

Kraftfahrzeugbränden aus 2017 kann zurzeit nicht ausgeschlossen

werden. Der 21-jährige wurde an seiner Wohnanschrift vernommen,

bestreitet jedoch die Taten.



Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zum jetzigen

Zeitpunkt der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die

Brände in keinem Zusammenhang mit der Explosion vom 10.08.2018

stehen. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie

bitte an die Staatsanwaltschaft Lübeck.









