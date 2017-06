Brande-Hörnerkirchen: Jugendfeuerwehr XXL

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pinneberg (ots) -



Datum: Freitag, 02. Juni 2017 bis Motang, 05. Juni 2017 +++ Ort:

Brande-Hörnerkirchen +++ Anlass: Jugendfeuerwehr Pfingstzeltlager +++



Brande-Hörnerkirchen - Die Feuerwehren aus

Brande-Hörnerkichen/Osterhorn, Bokel und Westerhorn, sowie Hohenfelde

(Steinburg) haben gemeinsam mit unzähligen Helfern und örtlichen

Vereinen und Institutionen das diesjährige Pfingstzeltlager der

Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Pinneberg ausgerichtet. Dabei legten

die Organisatoren der Großveranstaltung dieses Jahr noch eine Schippe

drauf.



Die Jugendfeuerwehr Westerhorn arbeitet gemeinsam mit den

Jugendlichen aus der Feuerwehr Hohenfelde aus dem Kreis Steinburg. So

kam es dazu, dass neben den Pinnebergern Jugendfeuerwehren auch die

Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Steinburg eingeladen waren. Insgesamt

waren es damit, inklusive Helfer und Ausbildern wie auch Betreuern

mehr als 1.300 Teilnehmer. Unter ihnen waren auch einige

Gastfeuerwehren wie die Jugendfeuerwehr aus Bad Harzburg aus dem

Süden Niedersachsens. Die weiteste Anreise hatte jedoch die

Jugendgruppe aus dem russischen Selnogradsk.



Die Feuerwehr Klein-Offenseth-Sparrieshoop pflegt seit einigen

Jahren engen Kontakt nach Russland und unterstützt dort unter anderem

den Aufbau einer jugendfeuerwehrähnlichen Einrichtung. In diesem Jahr

konnte die stellvertretende Wehrführerin aus

Klein-Offenseth-Sparrieshoop, Maike Bahlke, es realisieren, dass eine

russische Jugendgruppe an dem Jugendfeuerwehrzeltlager teilnehmen

konnte.



Sie erlebten wie alle anderen Jugendlichen auch ein vielfältiges

und gut organisiertes Programm. Bereits am Freitagabend nach der

offiziellen Eröffnung des Zeltlagers starteten die ersten Wettkämpfe

während eines Nachtmarsches. Bei den Wettkämpfen, die auch am Samstag

und Sonntag ausgerichtet worden, mussten die Jugendlichen

verschiedenste Aufgaben meistern. Darunter fand sich eine

Schnelligkeitsübung aus dem feuerwehrtechnischen Bereich, aber auch

viele verschiedene Logik- und Denkaufgaben. So mussten am Sonntag

verschiedene Dinge und auch Feuerwehrgerätschaften beinahe blind

ertastet und erraten werden.



Am Montag fand dann während der Verabschiedung und Siegerehrung

der letzte Wettkampf statt. Bei dem Ausbilderwettkampf konnte Inga

Leske aus der Feuerwehr Prisdorf sich zuerst beim Einschlagen eines

Nagels in ein Holzbalken und dann bei einem Parcours in einem

sogenannten Einsteigballon durchsetzen. Die Jugendfeuerwehr Ellerhoop

wurde im Verlauf der Siegerehrung für ihre vorbildliches Engagement

und kameradschaftliches Verhalten mit dem vom Ernst Dieter Rossmann

(MdB/SDP) ausgezeichnet.



Die Siegerehrung am Montag war zugleich die Verabschiedung und das

Ende des "XXL-Zeltlagers". Westerhorns Wehrführer Kay Sierk, der die

Organisation leitete, war begeistert, wie die Jugendlichen dieses

Lager am Wochenende belebt hatten. Kay Sierk schloss das als Nordcup

betitelte Pfingstzeltlager mit den Ausblick auf das kommende Jahr.

Kreisjugendfeuerwehrwartin Gerlinde Langeloh wird im 2018 gemeinsam

mit ihrem Kreisjugendfeuerwehrausschuss und Helfern aus den

Feuerwehren ein Zeltlager im niedersächsischen Otterndorf bei

Cuxhaven ausrichten.



KJFA-Spiel 1. Platz: JF Lägerdorf (IZ) 2. Platz: JF Halstenbek 3.

Platz: JF Bönningstedt



Nachtmarsch (Freitag) 1. Platz: JF Quickborn 2. Platz: JF Rantzau

3. Platz: JF Elmshorn 4. Platz: JF Schenefeld 5. Platz: JF

Klein-Offenseth-Sparrieshoop



Nordcup-Pokal (Samstag) 1. Platz: JF Neuendeich 2. Platz: JF

Klein-Offenseth-Sparrieshoop, Gruppe 2 3. Platz: JF Rellingen, Gruppe

1 4. Platz: JF Borstel-Hohenraden, Gruppe 2 5. Platz: JF

Borstel-Hohenraden, Gruppe 1



Hörner-Pokal (Sonntag) 1. Platz: JF Rellingen, Gruppe 1 2. Platz:

JF Borstel-Hohenraden, Gruppe 1 3. Platz: JF Bönningstedt 4. Platz:

JF Glückstadt (IZ), Gruppe 1 5. Platz: JF Tornesch, Gruppe 2









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart Jugendfeuerwehr

Torben Fehrs

Telefon/Mobil: 0176 345 24 393

E-Mail: torben.fehrs@kfv-pinneberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell