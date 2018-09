Brand in Zugtoilette - Bundespolizei sucht Zeugen

von shz.de

18. September 2018, 13:02 Uhr

Jübek (ots) - Gestern Abend wurde die Bundespolizei zu einem

Einsatz auf der Bahnstrecke Husum nach Kiel gerufen. Es war ein Brand

in einer Zugtoilette gemeldet worden.



Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter Klorollen in der

Zugtoilette angezündet hatten. Der Zugbegleiter bemerkte den Qualm

und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Reisende wurden nicht

verletzt.



Beim Halt im Bahnhof Jübek wurde der Regionalexpress gelüftet und

konnte seine Fahrt mit geringer Verspätung fortsetzen.



Reisende, die gestern Abend in dem Zug von Husum nach Kiel

gefahren sind und den Vorfall zwischen 19.30 und 20.00 Uhr

beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion

Flensburg zu melden. Tel.: 0461 / 31 32 - 202









