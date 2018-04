Brand in einer Halle

von shz.de

30. April 2018, 12:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. April 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

28.04.2018 - Klein Zecher



Am 28.04.2018, gegen 11:15 Uhr, wurde ein Brand im Zarrentiner

Weg in Klein Zecher entdeckt.



Ein Anwohner bemerkte eine schwarze Rauchsäule und nahm in der

Halle des benachbarten Landwirtes einen Feuerschein wahr. Er

informierte die Rettungskräfte und die Besitzer der betroffenen

Halle.



Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die etwa 240qm

große Halle, in dem sich landwirtschaftliche Gerätschaften, Anhänger

und auch Heuballen befanden, bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer

wurde von den eingesetzten Feuerwehren gelöscht. Gefahr für

Menschenleben bestand nicht, ein Übergreifen des Feuers auf das

Wohnhaus war aufgrund der Entfernung ausgeschlossen. Die Schadenshöhe

steht noch nicht fest.



Die Brandursache steht auch noch nicht fest, eine vorsätzliche

Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die

Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen gesucht: Wer hat im Zarrentiner Weg in Klein Zecher

Personen beobachtet, welche sich im Bereich des Brandortes

aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg

unter der Telefonnummer 04541/809-0









