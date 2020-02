Brand eines Sofas

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2020, 12:13 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster. Heute Morgen, gegen 03.00 Uhr, geriet aus bislang

ungeklärter Ursache das Sofa in einem Wohnhaus in Brand. Die alarmierte

Feuerwehr konnte die beiden Bewohner, eine 69 Jahre alte Frau und einen 20 Jahre

alten Mann, aus dem Haus bringen. Beide mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins

Krankenhaus verbracht werden. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Es entstand

leichter Gebäudeschaden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens und die

Ursache der Brandentstehung können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Jochen Lentföhr



