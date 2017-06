Brand einer Lagerhalle mit starker Rauchentwicklung

Lübeck (ots) - Seit dem 24.06.2017, 14.25 Uhr, brennt eine

Lagerhalle in 21502 Geesthacht, Spandauer Straße 26. Es kommt zu

einer starken Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten Fenster und

Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern an.









Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Süd, Tel.: 0451 29079950



Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 24.Jun.2017 | 15:03 Uhr