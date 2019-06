BPOL-KI:Bahnhof Kiel war 3 Stunden gesperrt

von shz.de

20. Juni 2019, 23:53 Uhr

Kiel (ots) - Bundespolizei ermitelt nach Bombendrohung gegen Züge

der DB Regio SH. Donnerstag, 20.06.2019 gegen 19:50 Uhr erhielt die

Polizei Kiel eine Bombendrohung gegen die Züge der Deutschen Bahn.Die

Bundespolizei wurde alamiert und verschaffte sich einen Überblick

über die im Bahnhof befindlichen Züge und forderte zusätzlich

Spürhunde zur Unterstützung an. Der Bahnhof und die zwei im Bahnhof

befindlichen Züge wurden geräumt und der Bahnhof Kiel wurde

weiträumig für den Publikumsverkehr gesperrt.Zusätzlich wurde über

die Landespolizei SH der Kampfmittelräumdienst des Landes alarmiert.

Als die Hunde eingetroffen waren, wurden die beiden Züge nacheinander

abgesucht. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände in den Zügen

aufgefunden. Gegen 22:20 Uhr war der Polizeieinsatz beendet und die

Sperrung des Bahnhofes Kiel konnte aufgehoben werden. Zeitgleich nahm

die Deutsche Bahn den Zugverkehr wieder auf. Die Polizei wird ihre

Ermittlungen aufnehmen, um den Verursacher auf die Spur zukommen. Im

Einsatz waren ca. 50 Kräfte der Bundespolizei, Landespolizei,

Ordnungsdienstes der Stadt Kiel sowie die Feuerwehr und der

Rettungsdienst. Es kam zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen.









