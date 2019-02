Bornhöved - Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

von shz.de

01. Februar 2019, 09:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum vergangenen Mittwoch, den

30. Januar 2019, ist es in Bornhöved zu dem Diebstahl eines weißen VW

Mulivans gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise.



Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Straftat zwischen

17:15 Uhr und 7 Uhr in der Straße Achtern Höfen, in der sich das nur

wenige Monate alte Fahrzeug befand. Es entstand ein Sachschaden von

etwa 35.000 Euro.



Hinweise zur Tat oder dem Multivan, der an der Beifahrerseite mit

einer selbst angebrachten Markise versehen war, nehmen Ermittler der

Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551 8840 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell