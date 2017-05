Bornhöved - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Bad Segeberg (ots) - Gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr befuhr

eine 32-jährige VW Golf-Fahrerin aus dem Kreis Segeberg die

Segeberger Landstraße in Fahrtrichtung Wankendorf und gefährdete

dabei mehrere Verkehrsteilnehmer.



Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass der blaue VW Golf

mehrfach in den Gegenverkehr gelenkt worden war und drei

entgegenkommende Fahrzeuge auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn

ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem VW Golf zu

vermeiden. Eines der ausweichenden Fahrzeuge soll grau gewesen sein.



Die 32-Jährige brachte ihr Fahrzeug im weiteren Verlauf

selbständig am rechten Fahrbahnrand der Segeberger Landstraße zum

Stehen und wurde anschließend von Beamten der Polizeistation

Trappenkamp kontrolliert. Hierbei wurde deutlich Atemalkohol

festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8

Promille, woraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel eine

Richterin beim Amtsgericht Bad Segeberg eine Blutprobenentnahme

anordnete.



Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßverkehrs eingeleitet, der

Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Die Polizei bittet nun Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, sich

bei der Polizeistation Trappenkamp unter 04323-805270 zu melden.

Insbesondere die Fahrzeugführerin/der Fahrzeugführer des zuvor

genannten grauen Pkw und eines schwarzen Pkw Mercedes, die/der den VW

Golf überholte, werden um Kontaktaufnahme gebeten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

