Bornhöved - Badegäste als Lebensretter

29. Juli 2019, 11:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es an der

öffentlichen Badestelle am Bornhöveder See zu einem Badeunfall.

Anwesende Badegäste griffen beherzt ein und retteten einem Mann das

Leben.



Gegen 14:30 Uhr ging ein 80-jähriger Mann aus Wedel am Westufer

allein in das Wasser. Drei Frauen aus Neumünster sahen, wie er

plötzlich mit gestreckten Armen unterging. Die drei Frauen schwammen

sofort zu dem Ertrinkenden und zogen ihn an das nicht weit entfernte

Ufer.



Die sofort alarmierten Rettungskräfte brachten den Wedeler, der

die gesamte Zeit über bei Bewusstsein war, in ein Krankenhaus.









