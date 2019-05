Bornhöved - Ausfall der Veranstaltung "Spring Break"

von shz.de

29. Mai 2019, 16:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In Abstimmung mit dem Amt Bornhöved, der

zuständigen Ordnungsbehörde, teilen wir mit, dass die für das

kommende Wochenende (31. Mai und 1. Juni 2019) geplante Veranstaltung

"Spring Break" nicht stattfinden wird.



Am heutigen Mittwochnachmittag erfolgte die Absage durch den

Veranstalter selbst gegenüber Vertretern des Amtes Bornhöved.



Wichtig: In diesem Zusammenhang bitten wir die Teilnehmer/innen

ausdrücklich, das Veranstaltungsgelände in Bornhöved nicht

aufzusuchen.



Über das weitere Verfahren hinsichtlich gekaufter Tickets können

wir leider keine Auskünfte geben.









