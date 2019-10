Borgwedel -Vandalismus am Tagungshaus Winterrade - Zwei junge Männer gestehen die Tat

Avatar_shz von shz.de

22. Oktober 2019, 14:53 Uhr

Borgwedel (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (17.10.19), in der

Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr, wurden auf dem Gelände des

Tagungshauses Winterrade in Borgwedel erhebliche Schäden angerichtet:

ein Rasenmäher-Traktor und eine neuwertige Fräse wurden angezündet,

mit einer Motorsäge wurden mehrere Zäune und das Netz eines

Beachvolleyball-Feldes zerstört, die Plane eines Pferdeanhängers

wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro. Die Polizei in Busdorf nahm die Ermittlungen auf,

welche letztlich zu zwei jungen Männern führten, die sich zu dieser

Zeit mit einer größeren Gruppe zu Fortbildungszwecken im Tagungshaus

aufhielten und dort auch übernachteten. Der Haupttäter, 21 Jahre alt,

sowie sein Begleiter, 17 Jahre alt, gaben schließlich zu, die

Sachbeschädigungen begangen zu haben. Beide kommen aus dem Bereich

Kiel.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell