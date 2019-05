Borgwedel: Mädchen bedrängt - Spaziergängerin mit Pudel als Zeugin gesucht

von shz.de

10. Mai 2019, 13:13 Uhr

Borgwedel (Kreis SL-FL) (ots) - Am Donnerstagabend (09.05.19) kam

es in Borgwedel im Kreis Schleswig-Flensburg gegen 18:30 Uhr zu einem

Vorfall im Bereich der Jugendherberge. Eine 13-jährige Schülerin

hielt sich auf dem rückwärtigen Gelände auf, als ein bisher

unbekannter junger Mann auf sie zutrat, bedrängte und unsittlich

berührte.



Das Mädchen rief um Hilfe und konnte sich entfernen. Dabei hat sie

eine ältere Dame mit weißem Pudel auf dem Wanderweg unmittelbar an

der Schlei spazieren gehen sehen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- ca. 16-18 Jahre alt,

- ca. 180 cm groß,

- bekleidet mit grünem Overall, der verdreckt war.



Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt wegen des Verdachts auf

ein Sexualdelikt und sucht Zeugen. Insbesondere die beschriebene Dame

aber auch andere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 04621/84-0 zu melden









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell