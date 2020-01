Borgdorf / Kreis RD-ECK - Unfallbeteiligter gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 15:53 Uhr

Borgdorf / Kreis RD-ECK (ots) - 200114-4-pdnms Unfallbeteiligter gesucht



Borgdorf / Kreis RD-ECK. Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand heute (14.01.20,

gegen 8 Uhr) nahe Borgdorf außerhalb geschlossener Ortschaften. Der Fahrer eines

dunklen Pkw bog aus der Straße Springwedel (L 49) nach links in die Hauptstraße

(L 298) Richtung Borgdorf ein, ohne den vorfahrtberechtigten Verkehr zu

beachten. Die Fahrerin (26) eines VW Golf musste stark abbremsen. Die

nachfolgende Fahrerin (37) eines VW Touran prallte bei nasser Fahrbahn auf das

Heck des Golf. Verletzt wurde niemand, der Golf musste abgeschleppt werden. Der

Fahrer des dunklen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu

kümmern. Er und weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in

Nortorf unter Telefon 04392 / 47100 in Verbindung zu setzen.



Sönke Hinrichs



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4491938

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell