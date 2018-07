Bordesholm / Kreis RD-ECK - Vorfahrt missachtet

von shz.de

29. Juli 2018, 11:13 Uhr

Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots) - 180729-1-pdnms Vorfahrt

missachtet



Bordesholm / Kreis RD-ECK. Eine 55-jährige Autofahrerin wurde

Freitagabend (27.07.18, 20 Uhr) bei einem Unfall auf der Kreuzung

Kieler Straße / Holstenstraße schwer verletzt. Lebensgefahr besteht

nicht, die Frau wurde in die Uniklinik Kiel gebracht. Nach ersten

Erkenntnissen der Bordesholmer Polizei war die Frau mit ihrem Honda

auf der vorfahrtberechtigten Kieler Straße in Richtung Kiel

unterwegs, als der Fahrer (19) eines Audi A4 die Kreuzung überqueren

wollte. Der Fahrer gab an, wegen der tief stehenden Sonne das

Blinklicht der Ampelanlage nicht gesehen zu haben. Der 19-Jährige

bleib unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 13.000 Euro

geschätzt.



