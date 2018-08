Bordesholm / Kreis RD-ECK - Unfälle mit Motorrädern

von shz.de

07. August 2018, 09:53 Uhr

Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots) - 180807-1-pdnms Unfälle mit

Motorrädern



Bordesholm / Kreis RD-ECK. Zwei Menschen wurden in Bordesholm bei

Unfällen mit Krafträdern leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr (06.08.18)

ereignete sich ein Unfall an der Ecke Moorweg / Steindamm. Der Fahrer

(24) eines VW Golf war aus Richtung L 49 kommend mit einem Krad Honda

aus der Gegenrichtung zusammengestoßen. Dabei wurde der Kradfahrer

(27) leicht verletzt. Noch ist unklar, ob der Pkw-Fahrer nach links

in den Steindamm abbiegen wollte oder ein anderer Fahrfehler vorlag.

Gegen 1 Uhr (07.08.18) stürzte ein Fahranfänger (17) mit seinem

Leichtkraftrad in der Bahnhofstraße. In einer Rechtskurve war er nach

links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Kantstein geprallt.

Seine Mitfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde

vorsorglich ins Krankenhaus nach Neumünster gebracht. In beiden

Fällen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell