Bordesholm / Kreis RD-ECK - Frittierfett brannte

29. Oktober 2019, 11:15 Uhr

Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots) - 191029-2-pdnms Frittierfett brannte



Bordesholm / Kreis RD-ECK. Feuerwehr und Polizei wurden Montag (28.10.19, 21

Uhr) in die Seestraße gerufen. Dort war aus einem Einfamilienhaus ein Feuer

gemeldet worden. Das betroffene Ehepaar hatte das Gebäude schon verlassen, es

blieb unverletzt. Auf dem Herd war Frittierfett in Brand geraten. Die Feuerwehr

löschte und verhinderte einen Gebäudeschaden.



Sönke Hinrichs



