Boostedt - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es im Vorraum

einer Bank in Boostedt durch bisher unbekannte Täter zu einem

versuchten Aufbruch eines Geldautomaten gekommen.



Gegen 9:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Bank in der

Neumünsterstraße einen Defekt eines Geldautomaten. Anschließend wurde

festgestellt, dass offensichtlich versucht wurde, den Automaten durch

Einleiten eines explosiven Gasgemisches gewaltsam zu öffnen.



Da eine mögliche andauernde Explosionsgefahr nicht auszuschließen

war, evakuierte die Polizei die Bank sowie die umliegenden Geschäfte.

Danach wurde der Bereich abgesperrt und der Gefahrguttrupp der

Feuerwehr untersuchte den Automaten.



Gegen 11:30 Uhr gab die Feuerwehr die Entwarnung, dass keine

Explosionsgefahr bestehe, worauf die Absperrung aufgelöst werden

konnte. Die Ermittlungen wurden durch das LKA Kiel übernommen und

dauern gegenwärtig an.



Geld wurde nicht entwendet. Es entstand lediglich ein Sachschaden.



Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Markus Bitter

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 08.Aug.2017 | 15:13 Uhr