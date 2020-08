Boostedt - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen

Avatar_shz von shz.de

19. August 2020, 10:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.08.2020) ist es in Boostedt zu diversen Diebstählen gekommen, für die die Polizei aktuell nach Zeugen sucht.



Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Einbrecher in drei Firmenfahrzeuge ein. Die Transporter standen im Dannbarg, in der Hein-Gas-Straße und im Ostpreußenweg.



Offenbar hatten es die Täter auf das darin enthaltene Werkzeug abgesehen. Der Sachschaden dürfte jeweils im mittleren vierstelligen Bereich liegen.



Bei einem weiteren Fahrzeug im Schlesienweg blieb es beim Versuch, da die Unbekannten nicht in das Fahrzeug gelangten.



In der Friedrichswalder Straße waren zwei Ackerschlepper das Ziel der Diebe. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs bauten die Täter die GPS-Lenksysteme aus den Traktoren aus.



Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden hier bei mindestens 20.000 Euro liegen.



Im Gooskamp stahlen Diebe weiterhin zwei neuwertige Fahrräder von dem Fahrradträger eines Pkw.



Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet diesbezüglich um Hinweise unter 04551 884-0.



