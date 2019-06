Bombendrohung am Flensburger Bahnhof

von shz.de

08. Juni 2019, 22:53 Uhr

Flensburg (ots) -



Heute Abend gegen 19.00 Uhr ging eine telefonische Bombendrohung

gegen den Flensburger Bahnhof bei einer Polizeidienststelle ein.

Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei wurden zum Bahnhof

entsandt. Ein Regionalzug, der in Richtung Hamburg abfahren sollte

wurde im Bahnhof gestoppt und evakuiert. Ein Zugbegleiter gab

gegenüber den Einsatzkräften an, ein Paket unter einem Sitz im Zug

entdeckt zu haben.



Der Zugverkehr in und aus dem Bahnhof wurde gestoppt, der Bahnhof

evakuiert. Auch wurden umliegende Straßen gesperrt.



Der Kampfmittelräumdienst wurde angefordert und röntgte den

Karton. Nachdem keine verdächtigen Substanzen entdeckt wurden,

öffneten die Spezialkräfte den zugeklebten Gegenstand. Es befanden

sich Kuchen und Muffins (siehe Bild) darin.



Sprengstoffspürhunde der Landes- und Bundespolizei durchsuchten

noch die Bahnhofshalle, die Bahnsteige und den Zug.



Gegen 22.000 Uhr konnte Entwarnung und der Bahnhof für den

Publikumsverkehr frei gegeben werden.



Vor Ort waren ca. 20 Beamte der Landes- und Bundespolizei, die

Berufsfeuerwehr Flensburg sowie zwei Notfallmanager der Deutschen

Bahn.









