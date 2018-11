Bollingstedt/A7 - Diebe parken mit LKW während des Diebstahls auf Standstreifen der A7/Polizei sucht Zeugen!

von shz.de

21. November 2018, 12:23 Uhr

A7/Bollingstedt (ots) - In der Zeit von Freitagmittag (16.11.18)

bis Samstagmittag (17.11.18) wurden von einer Baustelle eines im

Aufbau befindlichen Photovoltaik-Parks an der A7, in Höhe der

Ortschaft Bollingstedt, hochwertige Kabelrollen entwendet. Insgesamt

entwendeten bisher unbekannte Täter vier Paletten mit jeweils 12 und

zwei Paletten mit jeweils vier Kabelrollen. Für den Abtransport des

Diebesgutes haben die Täter nach ersten Ermittlungen einen LKW aus

Fahrtrichtung Süden in Richtung Norden auf dem Standstreifen der A7

abgestellt. Anschließend durchtrennten sie einen Wildzaun, um auf die

Baustelle zu gelangen. Von dort entwendeten sie dann die insgesamt 56

Kabelrollen mit einem Gesamtgewicht von knapp 1700 kg.



Die Kripo in Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat in dem Zeitraum von Freitagmittag auf Samstagmittag,

vermutlich eher in der Dunkelheit, einen LKW auf dem Standstreifen

zwischen Schuby und Tarp wahrgenommen? Wer hat Personen an diesem LKW

beobachtet? Wem wurden in den letzten Tagen solche Kabelrollen, bzw.

Kupfer zum Kauf angeboten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden.









