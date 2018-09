Bokholdt-Hanredder, Kölln-Reisiek / Polizei erbittet Hinweise nach Fischwilderei und Verstoß Tierschutzgesetz

von shz.de

17. September 2018, 11:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Am Freitag, den 14.09.18, wurden durch einen Angler des

Angelvereins Elmshorn-Barmstedt drei Reusen in der Krückau im

Grenzgebiet zwischen Bokholt-Hanredder und Kölln-Reisiek

(Verlängerung der Bokholter Straße) gefunden. Das Gewässer ist von

dem Angelverein gepachtet. Dieser hatte die Reusen aber nicht

ausgelegt. Die Reusen dürften in den letzten Wochen ausgelegt worden

sein. In ihnen befanden sich mehrere tote Bisamratten. Die Polizei

hat die Ermittlungen wegen Fischwilderei, Verstoß gegen das

Tierschutzgesetz und wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Fischerei-,

Tierschutz und Naturschutzrecht eingeleitet. Zeugen werden gebeten,

sich beim Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Pinneberg unter

04101-2020 zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2020

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell