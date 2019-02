Bönningstedt - Wer macht denn sowas?!

von shz.de

21. Februar 2019, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nach einem Unfall im Bereich der Kieler

Straße am gestrigen Nachmittag ist eine Ersthelferin noch am

Unfallort von einer bislang unbekannten Person um ihre

Wertgegenstände gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen.



Nach einem Sturz eines Motorradfahrers gegen 14:30Uhr auf der

Bundesstraße 4 eilten einem Kradfahrer aus dem Kreis Plön zeitnah

vier Personen zu Hilfe. Der 50-Jährige hatte zuvor eine Probefahrt

mit dem Elektro-Zweirad durchgeführt und war in deren Verlauf

aufgrund von Sand an den Reifen einhergehend mit einem hohen

Drehmoment des Gefährts ins Rutschen geraten.



Im Rahmen der Ersthilfe legte eine 28-Jährige aus Bönningstedt

ihre Handtasche unmittelbar an der Unfallstelle ab, um sich um den

verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Bereits beim Eintreffen der

Polizei musste sie feststellen, dass ihre Tasche zwischenzeitlich

entwendet worden war. Neben einer geringen Menge an Bargeld befanden

sich diversen Dokumente sowie ihr Handy darin. Schlussendlich konnte

die Handtasche mitsamt der darin befindlichen Dokumente sowie dem

Handy in etwa 400 Metern Entfernung vor einem Discounter in Hamburg

aufgefunden werden. Das Bargeld fehlte.



Diesbezüglich bittet die Polizei unter 040-55601090 um Hinweise.

Möglicherweise hat ein Verkehrsteilnehmer einen Passanten oder einen

Autofahrer gesehen, der die Handtasche an sich genommen hat.



Der verunfallte Motorradfahrer zog leichte Verletzungen zu.

Rettungskräfte transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein

Hamburger Krankenhaus.









