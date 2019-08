Bönningstedt - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

von shz.de

23. August 2019, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 23.08.19 verletzte sich eine 14-jährige

Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bönningstedt leicht.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die Schülerin mit

ihrem Fahrrad gegen 11:20 Uhr einen Verbindungsweg zwischen der

Ellerbeker Straße und der Grellfeldtwiete. Beim Einbiegen in die

Grellfeldtwiete übersah sie offenbar den Mercedes eines 84-jährigen

aus dem Kreis Pinneberg, der die Grellfeldtwiete in Richtung

Ellerbeker Straße befuhr. Das Mädchen aus einer Nachbargemeinde

verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte brachten

sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.



Der Mercedesfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand

ein geschätzter Sachschaden von rund 2000 Euro.









