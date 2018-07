Bönningstedt - Ohne Führerschein und unter Drogen

von shz.de

03. Juli 2018, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen

Autofahrer kontrolliert, der ohne Führerschein und unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln / Drogen unterwegs war.



Um 00:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 24-jähriger

Hamburger auf, der von Rellingen in Richtung Bönningstedt fuhr und

dabei mehrfach von seiner Fahrspur abkam. Bei der Kontrolle des

Fahrers stellten die Beamten den typischen Cannabisgeruch fest, der

aus dem Inneren des Fahrzeugs kam. Ein entsprechender Vortest bei dem

24-Jährigen verlief positiv auf Cannabis. Des Weiteren räumte er ein,

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.



Für den 24-Jährigen folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die

Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Für die Fahrt unter Drogen und

ohne Fahrerlaubnis wird er sich in einem Strafverfahren verantworten

müssen.









