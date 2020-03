Bönningstedt - Illegale Lagerung von Altreifen

Avatar_shz von shz.de

Bad Segeberg (ots) - Am 27.02.2020 stellten Beamte der Polizeistation

Bönningstedt etwa 100 illegal abgelagerte Altreifen auf einem landwirtschaftlich

genutzten Feld in der Straße Am Hagen in Bönningstedt fest. Der Auffindeort ist

unweit der Norderstedter Straße und der BAB 7.



Bei den unerlaubt abgeladenen Reifen konnten unterschiedliche Größen vorgefunden

werden. Darunter auch erkennbar Reifen von größeren Fahrzeugen. Als Zeitraum der

Ablagerung konnte der 26.02.2020, 16 Uhr bis 27.02.2020, 14 Uhr bestimmt werden.

Bereits im Januar gab es im nur 3 Kilometer entfernten Ellerbek eine

vergleichbare Ablagerung von 98 Altreifen.



Das Ermittlungsverfahren wird durch den Ermittlungsdienst Umwelt des Polizei-,

Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn durchgeführt. Sachdienliche Hinweise

werden unter der Telefonnummer 04121/409261 entgegengenommen.



