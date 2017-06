Bönningstedt - Handysünder, Gurtmuffel und gefährliche Rotlichtverstöße

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen haben Beamtinnen und Beamte des

Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg im Bereich der Kieler

Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei

mehrere Verstöße festgestellt.



In der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr beobachteten die Polizistinnen und

Polizisten insgesamt drei Verkehrsteilnehmer, welche ihr Mobiltelefon

während der Fahrt benutzten. Sie stoppten die Fahrzeuge, unterzogen

die jeweiligen Fahrer einer Kontrolle und ahndeten die Verstöße. Die

betroffenen Personen müssen neben einem Bußgeld in einer Höhe von 60

Euro mit der Eintragung eines Punktes im deutschen

Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg rechnen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich

uneingeschränkt auf den Verkehr zu konzentrieren und das Handy

während der Fahrt nicht zu benutzen. Ein kurzer Moment der

Unachtsamkeit verlängert den notwendigen Bremsweg ungemein und kann

schlussendlich ursächlich für einen schweren oder gar tödlichen

Verkehrsunfall sein. Seien Sie sich ihrer Verantwortung als

Fahrzeugführer bewusst, nehmen Sie Rücksicht auf andere

Verkehrsteilnehmer und lassen sie die Finger vom Handy.



In 18 Fällen hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer den

vorgeschriebenen und lebensrettenden Sicherheitsgurt während der

Fahrt nicht angelegt. Die Betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen mit

einem Verwarngeld in einer Höhe von 30 Euro rechnen.



Sechs weitere Fahrzeugführer missachteten auf ihrem Weg in

Richtung Hamburg das Rotlicht im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße.

Bei gleich zwei Transportern zeigte die Ampel bereits über eine

Sekunde rotes Licht, so dass die beiden LKW-Fahrer neben einem

Bußgeld in einer Höhe von 200 Euro mit zwei Punkten sowie einem

einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen.



Kleinere Verstöße, beispielsweise hinsichtlich einer fehlenden

Ladungssicherung, einer überfälligen Hauptuntersuchung, eines nicht

mitgeführten Warndreiecks oder einigen Beleuchtungsverstößen, wurden

seitens der Beamtinnen und Beamten ebenso registriert.



Die Polizei wird weiterhin derartige Kontrollen im gesamten

Kreisgebiet durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

