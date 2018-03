Bönebüttel: Fahrer mit 150 km/h auf B 430 gemessen

von shz.de

20. März 2018, 13:53 Uhr

Bönebüttel (ots) - Beamte des Kieler Bezirksreviers haben Montag

eine Geschwindigkeitsmessung an der Bundesstraße 430 im Raum

Bönebüttel durchgeführt und dabei hunderte Fahrzeuge eingemessen. Ein

Fahrer fuhr mit 150 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 70 durch

die Kontrollstelle.



Die Polizisten postierten sich von 16:20 Uhr bis 20:25 Uhr mit

ihren Messgeräten an der Straße Husberger Moor und erfassten in

diesem Zeitraum die Geschwindigkeit von insgesamt 666 Fahrzeugen. 87

Fahrer waren zu schnell, auf zwei von ihnen kommt ein Fahrverbot zu.

Auf besagten Fahrer, der mit 150 km/h die Kontrollstelle passierte,

kommen 1.200 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein

dreimonatiges Fahrverbot zu.



Matthias Arends









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell