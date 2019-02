Böklund: Schneller Fahndungserfolg nach Banküberfall - Tatverdächtiger in Haft

von shz.de

04. Februar 2019, 09:03 Uhr

Böklund (ots) - Der Überfall auf die Böklunder Filiale der Nord

Ostsee Sparkasse vom 31.01.2019 ist geklärt. Aufgrund des

Fahndungsaufrufes und der Berichterstattung in den Medien gingen

Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein und es ergab sich

bereits am Abend des Tattages ein Anfangsverdacht gegen einen

28-jährigen Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg.



Die Ermittlungen konnten diesen Tatverdacht soweit verdichten,

dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Haftbefehl gegen

den Tatverdächtigen erlassen wurde. Dieser hatte seine Wohnung direkt

nach der Tat mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Spur des

Verdächtigen führte die Beamten der Kriminalpolizeistelle Schleswig

nach Berlin, wo sich der Tatverdächtige in einem Hotel einquartiert

hatte.



In den frühen Morgenstunden des 02.02.2019 durchsuchten die

Schleswiger Ermittler mit Unterstützung der Berliner Kollegen das

Hotelzimmer. Hierbei konnte nicht nur der Beschuldigte festgenommen,

sondern auch eine größere Bargeldsumme aufgefunden werden.



Der Beschuldigte wurde noch in Berlin dem Haftrichter vorgeführt

und der bereits bestehende Haftbefehl wurde in Kraft gesetzt.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.









