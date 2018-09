Blumenthal: Gegenstände von Brücke auf A215 geworfen

von shz.de

18. September 2018, 13:02 Uhr

Blumenthal (ots) - Freitag ist es zu einem Wurf eines Gegenstandes

von einer Brücke an der Autobahn 215 in Höhe Blumenthal gekommen. An

einem getroffenen Fahrzeug entstand Sachschaden, verletzt wurde

niemand. Die Tat wird als versuchter Totschlag gewertet. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der

Staatsanwaltschaft wurde eine Belohnung ausgelobt.



Gegen 17:30 Uhr wurde ein Wagen in Fahrtrichtung Kiel von einem

Gegenstand getroffen, der von der Brücke im Manhagener Weg auf die

A215 geworfen wurde. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, es

entstand lediglich Sachschaden.



Bereits im November 2017 ist es an der gleichen Stelle in zwei

Fällen zu Steinwürfen auf die Autobahn gekommen. Auch hier blieben

die betroffenen Insassen der Fahrzeuge unverletzt.



Die Kriminalpolizei Kiel hat gemeinsam mit der Kieler

Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Taten werden als

versuchter Totschlag bewertet. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde

eine Belohnung in Höhe von EUR 1.000 für Hinweise, die zur Ergreifung

des Täters / der Täter führen, ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizei

unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.



Matthias Arends









