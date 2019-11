Bitte um Rundfunkdurchsage: Ausfall von Telefonanlagen der Polizei

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 08:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 12. November 2019 - Kreis Stormarn/Kreis Hzgt. Lauenburg -

12.11.2019 - PD Ratzeburg Weiterhin sind aufgrund einer technischen Störung

folgende Dienststellen der PD Ratzeburg telefonisch nicht erreichbar:



Bad Oldesloe Ahrensburg Schwarzenbek Trittau Büchen



über die Amtsnummer nicht erreichbar.



In dringenden Fällen wenden sie sich bitte an den Polizeiruf 110.







