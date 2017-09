Pinneberg (ots) - Bisher 40 Unwettereinsätze wegen Sturmtief

"Sebastian"



Datum: Mittwoch, 13. September 2017, ab ca. 13.00 Uhr +++

Einsatzorte: diverse im Kreis Pinneberg +++ Einsatz: Technische

Hilfeleistung



Kreis Pinneberg - In den Mittagsstunden hat wie vom Deutschen

Wetterdienst angekündigt das Sturmtief "Sebastian" das Gebiet des

Kreises Pinneberg erreicht. Der böige Wind sorgte für umgestürzte

Bäume und herabfallende Äste. Aktuell sind 15 freiwillige Feuerwehren

im Einsatz. Es wwurden bisher oder werden aktuell noch 40

verschiedene Einsatzstellen abgearbeitet. Größtenteils sind es

kleinere Aufgaben, die zu erledigen sind. Zwei besondere Aspekte: Auf

der Autobahn 23 haben umgestürzte Bäume oder große Äste den Verkehr

an mehreren Stellen behindert. Die FF Tornesch ist dort tätig

geworden. In Schenefeld drohten Blechteile der vor einem Monat

abgebrannten Tennishalle sich zu lösen. Diese wurden gesichert.



Der Sturm soll laut DWD bis ca. 20 Uhr anhalten. Aus aktuellem

Anlass daher eine Bitte von der Kooperativen Regionalleitstelle West

in Elmshorn: Erfahrungen aus früheren Orkanlagen zeigen, dass viele

Anrufe über die 112 keine unmittelbare Gefahr beinhalteten. So

bezogen sich viele Anrufe zum Beispiel auf umgefallene Bäume auf

Privatgrundstücken oder in Wohn- oder Nebenstraßen. Dadurch wurden

die Notrufleitungen für wichtige Ereignisse und Notfallmeldungen

teilweise blockiert und Einsatzkräfte gebunden. Es ist in diesem

Zusammenhang wichtig, dass der Notruf bei Unwetterlagen nur für

Notfälle und Hilfeersuchen genutzt wird, in denen eine akute Gefahr

besteht. Überlegen Sie bitte deshalb unbedingt vor dem Wählen des

Notrufes: Ist die Anforderung der Feuerwehr und deren Eingreifen in

diesem Moment, also während des Sturmes, wirklich notwendig? Können

Sie abgerissene Äste vielleicht selbst gefahrlos von der Straße

ziehen? Reinigungsarbeiten von kleinem Geäst sind nicht Aufgabe der

Feuerwehr. Umgestürzte Bäume werden von der Feuerwehr nur dann

entfernt, wenn eine unmittelbare Gefährdung für Verkehr, Sachwerte

oder Personen besteht. Zum Beispiel, wenn die Bäume auf Straßen oder

Häuser gestürzt sind, oder zu stürzen drohen. Die Feuerwehr greift in

der Regel nicht ein, wenn Bäume auf Privatgrundstücken umgestürzt

sind - es sei denn es liegt eine Gefährdungslage vor - etwa weil der

Baum den Verkehr gefährdet. In dieser Situation wählen Sie bitte den

Notruf! Auf Grund der höheren Anzahl von Einsätzen ist davon

auszugehen, dass diese streng nach Priorität abgearbeitet werden

müssen.



Verhalten bei Sturm und Orkan

- Stellen Sie schon vor dem Sturm Ihr Fahrzeug in eine Garage.

Sichern Sie lose Gegenstände (Mülltonnen, Gartenmöbel, usw.)

rund um Ihr Haus.

- Halten Sie sich während des Sturms in einem Gebäude auf.

Schließen Sie Fenster und Türen.

- Niemals bei Sturm in Waldgebiete gehen oder fahren. Rechnen Sie

auch in der Stadt mit umherfliegenden Gegenständen, abstürzenden

Dachziegeln oder Ästen.

- Vermeiden Sie generell nach Möglichkeit Autofahrten.

- Halten Sie Abstand zu Baugerüsten, Werbetafeln und

Hochspannungsleitungen u. ä.

- Verzichten Sie darauf, Sturmschäden (wie lose Dachziegel)

während des Unwetters zu beseitigen.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 13.Sep.2017 | 17:03 Uhr