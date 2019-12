Bimöhlen / 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 21.12.2019, verletzte sich ein 24-Jähriger

aus dem Kreis Segeberg schwer bei einem Verkehrsunfall bei Bimöhlen. Der junge

Mann fuhr gegen 05:00 Uhr mit einem Fiat Ducato auf einer Gemeindestraße bei

Bimöhlen (Nähe Heisterberg). Plötzlich kam er alleinbeteiligt nach rechts von

der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Hierbei erlitt er schwere

Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Da die Einsatzkräfte deutlichen Atemalkohol bei dem 24-Jährigen

wahrnahmen, veranlassten sie eine Blutprobenentnahme. Der Fiat Ducato war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4477175

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell