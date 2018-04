Bilsen - Zu schnell...?

von shz.de

23. April 2018, 13:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Samstagabend ist es zur Sachbeschädigung an

einer Geschwindigkeitsmessanlage in der Kieler Straße gekommen.



Gegen 22:45 Uhr erzeugte lautes Scheppern die Aufmerksamkeit eines

Zeugen, der im Anschluss zwei sich zu Fuß von der Messanlage in

Richtung Quickborn entfernende junge Männer beobachtete. Ein Schaden

war nicht zu sehen.



Zehn Minuten später erklangen erneut Geräusche und laute Stimmen.

Der gleiche Zeuge sah daraufhin einen jungen schlank gebauten Mann

mit einer Größe von 1,75 bis 1,85 Metern zur Beifahrertür eines

wartenden Wagens laufen, der die Örtlichkeit in Richtung Quickborn

verließ.



Weiterhin stellte der Zeuge jetzt einen Schaden an der Anlage und

einen davor liegenden Stein fest und alarmierte daraufhin die

Polizei.



Die Streife konnte den beschriebenen Wagen, bei dem es sich

möglicherweise um ein helles Auto in Golf-Größe gehandelt haben soll,

zwar nicht antreffen, dafür allerdings einen zerbrochenen

Porenbetonstein und eine zurückgelassene Sonnenbrille.



Nach erster Einschätzung beschädigten die Unbekannten den Blitzer

mit dem Stein lediglich leicht, so dass die Beamten mit Spannung die

Auswertung der gemessenen Verstöße erwarten, die

Geschwindigkeitsüberschreitungen des aus Richtung Langeln kommenden

Verkehrs dokumentiert...









