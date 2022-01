Bilanz der Versammlungen im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg am 31.01.22

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2022, 20:00 Uhr

Ratzeburg (ots) -

31. Januar 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am Abend des 31.01.2022 kam es an verschiedenen Orten in den Landkreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn zu insgesamt 16 Versammlungen mit insgesamt ca. 1100 Teilnehmenden, die sich inhaltlich gegen die Corona-Maßnahmen richteten. Es fanden außerdem insgesamt zwei Demonstrationen von Befürwortern der Corona-Maßnahmen im Kreis Herzogtum Lauenburg statt, an denen sich ca. 100 Personen beteiligten.

Um einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu ermöglichen und Beeinträchtigungen der Bevölkerung so gering wie möglich zu gestalten, war die Polizei in beiden Landkreisen mit verstärkten Einsatzkräften präsent.

In Reinbek trafen sich zeitgleich ca. 150 Kritiker der Corona Maßnahmen. Auch diese nicht angezeigte Zusammenkunft von Kritikern der Corona- Maßnahmen wurde durch die Versammlungsbehörden und die Polizei als Demonstration / Versammlung eingestuft. Die Versammlungsteilnehmer wurden durch die Polizei wiederholt darauf hingewiesen, dass sie bei Versammlungen ab 100 Teilnehmern gem. § 6 LVO zur Bekämpfung des Corona-Virus eine Pflicht zum Tragen von Mund- Nase- Bedeckungen haben. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße in Höhe von 150 Euro geahndet werden kann. Im Ergebnis entfernten sich zahlreiche Teilnehmenden von der Versammlung oder setzten Masken auf, so dass weitere Maßnahmen nicht erforderlich waren.

Insgesamt verliefen die Aufzüge in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn störungsfrei.

