von shz.de

13. Juni 2018, 13:22 Uhr

Neumünster (ots) - 180613-1-pdnms Beziehungsstreit eskalierte



Neumünster. Eine 25-jährige Frau wurde am späten Abend des

12.06.18 (gegen 22.15 Uhr) lebensgefährlich verletzt. Nach ersten

Erkenntnissen eskalierte in der gemeinsamen Wohnung in der Kieler

Straße ein Beziehungsstreit. In Folge dieses Streites habe der

34-jährige Ex-Freund die junge Frau mit einem Messer attackiert. Die

25-Jährige wurde mit einer Stichverletzung in das

Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster eingeliefert. Der

Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die

Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen wegen eines

versuchten Totschlags aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Kiel soll der 34-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt werden.



Finja Böttke









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell