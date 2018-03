Bewegung im Kreisfeuerwehrverband

von shz.de

29. März 2018, 15:28 Uhr

Dithmarschen (ots) - Während der Mitgliederversammlung am 20.März

wurden gleich fünf neue Fachwarte für den Kreisfeuerwehrverband

Dithmarschen bestellt. Kreiswehrführer Sönke Hanßen berichtete über

eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen im Jahr 2017 und eine

gleichzeitig steigende Zahl der Einsätze im Kreisgebiet Dithmarschen.

Neben der Wahl eines Beisitzers standen auch Beförderungen sowie

Ehrungen auf der Tagesordnung.



Rund 150 Delegierte aus dem Kreisgebiet Dithmarschen versammelten

sich zur Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes

Dithmarschen im DithmarsenPark in Albersdorf. Sönke Hanßen

(Kreiswehrführer) berichtete von 1.925 abgearbeiteten Einsätzen im

Jahr 2017. Hier konnte eine Steigerung um 260 Einsätze zum Jahr 2016

festgestellt werden. Mit 4.173 Mitgliedern konnte bei den 90

Feuerwehren in Dithmarschen ein Zuwachs von 24 Mitgliedern erreicht

werden: "Kein besonders großer Sprung, aber die Richtung stimmt.",

betont Sönke Hanßen. Gleich über fünf neue Fachwarte konnte sich der

Kreisverband freuen. So wurden Svend-Ole Reimers aus St.

Michaelisdonn und Janna Schmidt aus Rehm-Flehde-Bargen zu Fachwarten

für Feuerwehrsport bestellt. Sven Zarger aus Burg besetzt den Posten

des Fachwartes für Fahrzeugabnahmen, Kalle Gardermann aus Nindorf den

Posten des Fachwartes für EDV und Hans-Ulrich Seelemann aus Burg den

Posten des Fachwartes für Notfallseelsorge. Aus den Reihen der

Fachwarte scheiden Hans Hahnkamp, Wolfgang Habeck und Rolf Claußen

aus. Jörn Ohls aus Buchholz, von Beruf Zollbeamter und

stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Buchholz, wurde von den

Delegierten zum Beisitzer des Kreisfeuerwehrverbandes Dithmarschen

gewählt. Nach über neun Jahren Tätigkeit für den

Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen wurde Birte Pries als

Kreisgeschäftsführerin verabschiedet. Als Anerkennung für die

geleisteten Dienste wurde Birte mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz des

Landes Schleswig-Holstein in bronze ausgezeichnet. Als Nachfolger für

den Posten des Kreisgeschäftsführers stellte sich Harm Witt aus

Schlichting vor. Günter Röhl (Feuerwehr Welmbüttel-Gaushorn-Schrum)

wurde zum Oberlöschmeister, Maik Hillgruber (Kreisfeuerwehrverband

Dithmarschen) zum Hauptlöschmeister drei Sterne, Carsten Ihlo

(Feuerwehr Hennstedt) und Ole Kröger (Kreisfeuerwehrverband

Dithmarschen) zum Brandmeister sowie Sasche Bolle-Timm (Feuerwehr

Süderheistedt) zum Oberbrandmeister durch den stellvertretenden

Kreiswehrführer Klaus Vollmert befördert. Reiner Hinz (Feuerwehr

Großenrade) erhielt das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landes

Schleswig-Holstein in silber. Landrat Dr. Jörn Klimant wurde mit der

Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Das Deutsche

Feuerwehr-Ehrenkreuz in silber wurde dem stellvertretenden

Kreiswehrführer Klaus Vollmert verliehen. Von der Werkfeuerwehr Sasol

Germany wurden Andre Wendt und Thomas Öchsner mit dem

Brandschutz-Ehrenzeichen in gold am Bande durch den Landrat Dr. Jörn

Klimant ausgezeichnet. Als Partner der Feuerwehr wurde die Fahrschule

Köhler aus Heide geehrt. Die Fahrschule beschäftigt mehrere

ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder und stellt diese für

Feuerwehreinsätze von der Arbeit frei.









