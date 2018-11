Betrüger unterwegs - Geschädigte gesucht

von shz.de

21. November 2018, 10:55 Uhr

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 21. November

2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.11.2018 - Büchen



Seit dem 06.11.2018 kam es immer wieder zu Meldungen von

bettelnden Taubstummen in Büchen.



Regelmäßig hielten sich zwei Damen oder ein Pärchen vor dem Edeka

in Büchen auf. Sie hatten ein Klemmbrett dabei und bettelten um

Spenden für Taubstumme und Behinderte. Sie selbst gaben vor,

ebenfalls taubstumm zu sein. Sobald die Bettler die Polizei

vermuteten, ergriffen sie die Flucht.



Am 20.11.2018 gelang es endlich zwei Frauen festzunehmen. Gegen

11:40 Uhr waren die 16 und 21 Jahre alten Frauen wieder auf dem

Edeka-Parkplatz unterwegs. Eine Polizeistreife nahm sie vorläufig

fest und brachte sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung und

Identitätsfeststellung zum Polizeirevier Geesthacht. In Haft ging es

für die jungen Damen nicht, da keine Haftgründe vorlagen.



Da die Frauen keineswegs Taubstumm sind und die gespendeten Gelder

ausschließlich für sich einbehalten haben, wurden Strafverfahren

wegen Betruges eingeleitet.



Die Polizei warnt davor, sogenannten Klemmbrettbetrügern Spenden

auszuhändigen.



Für eine 77-jährige Frau, die von ihrem wenigen Geld etwas

spendete, ging der Betrug glimpflich aus. Sie bekam ihre Spende

zurück.



Sollten weitere Bürger etwas an die Personen mit dem Klemmbrett

gespendet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation

Büchen unter 04155- 4989 0 zu melden.









