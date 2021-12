Betonmischer gestohlen - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. Dezember 2021, 08:41 Uhr

Ratzeburg (ots) -

14. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 10.12.2021 - Ammersbek

Am 10. Dezember 2021 kam es auf einer Baustelle in der Straße "An der Sandkuhle" in Ammersbek zu einem Diebstahl eines Betonmischers.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten zwei unbekannte Täter in grünen Jacken gegen 18 Uhr einen Betonmischer. Sie gingen mit der Maschine in Richtung Bültenbarg. Der orangefarbene Betonmischer der Marke Lescha stand zuvor angekettet auf einer Baustelle. Zum Tatzeitpunkt befanden sich viele Hauskäufer in der Straße der neu entstehenden Reihenhaussiedlung. Der entstandene Sachschaden wird auf 850 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Personen oder die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des Betonmischers machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Ammersbek unter der Telefonnummer: 040/ 356 226 47-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jacqueline Fischer

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg übermittelt durch news aktuell