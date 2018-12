Besonderer Gast bei der Berufsfeuerwehr / Der Weihnachtsmann besuchte Heiligabend auch die Berufsfeuerwehr Lübeck

von shz.de

24. Dezember 2018, 20:18 Uhr

24. Dezember, 18 Uhr - Die meisten Familien sitzen um diese

Uhrzeit zusammen mit ihren Liebsten vor dem festlich geschmückten

Weihnachtsbaum. Nicht so die dritte Wachabteilung sowie die

Mitarbeiter der Einsatzleitstelle und des Rettungsdienstes bei der

Lübecker Berufsfeuerwehr.



Sie alle sind in Bereitschaft, um bei Notfällen in der Stadt

schnelle Hilfe zu leisten. Somit ließ es sich der Weihnachtsmann

nicht nehmen, den Männern und Frauen auf der Feuer- und Rettungswache

1 in der Bornhövedstraße einen Besuch abzustatten.



Natürlich sorgte der besondere Gast auf der Wache für Erheiterung

der Kolleginnen und Kollegen. Und wie man es vom Weihnachtsmann

kennt, kam er auch nicht mit leeren Händen. In seinem Sack hatte er

genügend Schokolade für alle Einsatzkräfte dabei. Viel Zeit hatte er

allerdings nicht, denn der Terminkalender des bärtigen Mannes ist

bekannter Weise sehr voll an diesem Tag.



Das ganze war im Vorwege von Mitarbeitern im Stillen geplant. Mit

dieser gelungenen Aktion konnten sie ihren Kollegen eine kleine

Freude zum heiligen Abend bereiten. Unter dem weißen Bart verbirgt

sich kein Unbekannter. Peter Ziemann ist Feuerwehrbeamter im

Ruhestand und beherrscht die Weihnachtsmannrolle perfekt. Dies stelle

er zum wiederholten Male auf der Feuerwache unter Beweis.









