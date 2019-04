Beschuldigter nach tödlichem Ehestreit in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg

von shz.de

12. April 2019, 12:03 Uhr

Flensburg (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg hat

das Amtsgericht Flensburg heute (12.04.2019) gegen den Beschuldigten,

der am gestrigen Tag seine Ehefrau mit einem massiven

Fahrradbügelschloss erschlagen haben soll, Haftbefehl erlassen. Das

Opfer war gestern an einem massiven Schädelhirntrauma durch multiple

Anwendung stumpfer Gewalt verstorben.



