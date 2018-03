Bergenhusen/Schleswig: Vermisster Mann wurde gefunden

von shz.de

29. März 2018, 14:53 Uhr

Bergenhusen/Schleswig (ots) - Der seit dem 16.03.2018 vermisste

Norbert S. aus Bergenhusen wurde am Donnerstag (29.03.18) tot in

Schleswig aufgefunden.



Die Kriminalpolizei in Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf Fremdeinwirkungen liegen nicht vor. Die Polizei bedankt

sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der

Fahndung.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell