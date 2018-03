Bergenhusen/Schleswig: 67-jähriger Mann immer noch vermisst

von shz.de

29. März 2018, 09:53 Uhr

Bergenhusen/Schleswig (ots) -



Die Kriminalpolizei Schleswig sucht immer noch nach dem

67-jährigen Norbert Sukohl aus Bergenhusen. Er wurde zuletzt am

Freitag, 16.03.2018 in Schleswig im Bereich der Sankt- Jürgener

-Straße gesehen.



Herr Sukohl sieht folgendermaßen aus:



- ca. 185 cm groß und schlank

- blonde-graue, kurze Haare

- trug zuletzt eine blaue Jeans, einen grünen Pullover und braune

Schuhe



Herr Sukohl benötigt ärztliche Hilfe.



Wer ihn gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schleswig unter:

04621 - 840 oder dem Polizeiruf 110 in Verbindung zu setzen.









