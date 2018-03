Bellin: Aktuell: Bundesstraße 202 nach Unfall gesperrt

von shz.de

21. März 2018, 10:23 Uhr

Bellin (ots) - Die Bundesstraße 202 ist derzeit nach einem

Verkehrsunfall in Höhe Bellin in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Gegen 09:30 Uhr war ein LKW aus noch unbekannter Ursache in den

dortigen Straßengraben gerutscht. Der Anhänger des Sattelzugs steht

quer auf der Fahrbahn. Der Verkehr wird umgeleitet. Verletzt wurde

bei dem Unfall niemand. Die Sperrung wird vermutlich noch längere

Zeit andauern. Wir informieren, sobald die Straße wieder frei ist.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell