Beim Spaziergang mit Pferd und Fahrrad verunfallt

18. Mai 2020, 13:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - 18. Mai 2020 - Kreis Stormarn - 17. Mai 2020 - Stapelfeld



Am 17. Mai 2020, gegen 11:53 Uhr kam es in Stapelfeld im Weg zum Moor zu einem Sturz, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.



Eine 55 Jahre alte Frau aus Hamburg schob ihr Fahrrad den Weg zum Moor in Richtung Wegel entlang. Dabei führte sie ein Pferd an der Hand mit sich.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand legte das Pferd aus unbekannten Gründen an Geschwindigkeit zu. Die Hamburgerin hielt das Pferd fest, verlor aber die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich.



Aufgrund der schweren Verletzungen musste sie in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen werden.



Das Pferd wurde wohlbehalten vom Unfallort zum Reitstall zurückgebracht.



Am Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Conny Habo Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4599951 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell