Beim Einparken vom Haus gestoppt

Ratzeburg (ots) - Glinde Am 07.09.2017, gegen 08.45 Uhr, kam es

der Möllner Landstraße in Glinde zu einem Unfall zwischen Pkw und

Mehrfamilienhaus.



Zeugen teilten fernmündlich mit, dass dort ein Pkw im Garten an

einer Hauswand "parkt".



Vor Ort fanden die Beamten tatsächlich einen silbernen Mercedes

220, im Garten direkt am Haus stehend vor. Der 77-jährige Fahrer des

Mercedes wollte beim dortigen Supermarkt in einer freien Parklücke

einparken. Statt sein Fahrzeug zu stoppen, fuhr der Mann weiter über

einen Kantstein, eine Rasenfläche und einen Metallzaun um. Er

überquerte dann noch einen Fußweg und fuhr gegen die Hauswand eines

angrenzenden Mehrfamilienhauses. Hier kam der Mercedes zum Stehen.



Verletzt wurde dabei niemand. Der Mercedes wurde durch den Unfall

leicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch

nicht fest.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 08.Sep.2017 | 12:33 Uhr