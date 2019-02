Bei Polizeikontrolle aufgeflogen: 38-Jähriger Autofahrer u. a. ohne Führerschein, unter Kokaineinfluss, mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

von shz.de

05. Februar 2019, 09:53 Uhr

BAB 7 Flensburg/Tarp (ots) - Am Donnerstag (31.01.19), gegen 21.47

Uhr, befuhren Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe

Polizei/Bundespolizei/Zoll des Polizei-Autobahn und Bezirksrevier

Nord die A7 in Richtung Dänemark. Zwischen der Anschlussstelle Tarp

und Flensburg wurden sie auf einen 5-er BMW aufmerksam und

entschlossen sich, diesen zu kontrollieren. Der Fahrer und einzige

Insasse in dem Fahrzeug gab an, sein Portmonee mit

Bundespersonalausweis, Führerschein und Fahrzeugschein zu Hause

vergessen zu haben und gab seine Personalien deshalb mündlich an.

Währenddessen wurde das Kennzeichen abgefragt. Laut Auskunft war

dieses auf einen VW zugelassen. Somit war zunächst der Verdacht der

Urkundenfälschung und des Kennzeichenmissbrauch gegeben. Der Mann

wurde schließlich durchsucht und siehe da: in seiner Jackentasche

fanden die Beamten seinem BPA mit seinen richtigen Personalien. Bei

der Abfrage der Personendaten stellte sich heraus, dass dem

38-Jährigen sein Führerschein wegen Raserei bereits entzogen wurde.

Eine Fahrerlaubnissperre wurde deshalb bis Mai 2019 angeordnet.

Außerdem wies er erhebliche polizeiliche Erkenntnisse auf. Ein

freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Eine Blutprobe wurde anschließend durchgeführt. Zudem konnten die

Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe ermitteln, dass der BMW, den

er nach eigenen Angaben geliehen hatte, seit Mitte Dezember 2018 über

keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte und aufgrund dessen

zwangsentstempelt wurde. Deshalb hatte der Fahrer, nach eigenen

Angaben, kurz nach Fahrtantritt in Kiel von einem anderen PKW die

Kennzeichen entwendet und ausgetauscht. Im Fahrzeug, unter dem

Fahrersitz, fanden die Beamten eine EC-Karte, ausgestellt auf eine

Frau aus dem Bereich Schleswig-Flensburg. Eine Recherche ergab, dass

diese Karte im Verlauf des 31.01.19 im Rahmen eines

PKW-Einbruchdiebstahls abhandengekommen war. Die Ermittlungen dauern

an.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell