Bei Freund geschlafen - Jungen nachts am Bahnhof aufgegriffen

17. Juni 2019, 12:13 Uhr

Flensburg (ots) - Samstagmorgen gegen 02.45 Uhr stellten

Bundespolizisten im Flensburger Bahnhof zwei Jungen fest. Die Beamten

fragten sich, was zwei Kinder um diese Uhrzeit im Bahnhof machen, wo

kein Zugverkehr stattfindet. Sie wurden in Obhut genommen.



Die Bundespolizisten konnten ermitteln, dass der 13-Jährige

angegeben hatte bei dem 12-Jährigen zu schlafen. Dann waren sie aus

dem Fenster gestiegen und wollten "Spaß" haben.



Die Bundespolizisten übergaben den 13-Jährigen an den Vater. Der

Jüngere wurde einer Jugendeinrichtung übergeben.









