Bei einem Feuer in der Verpackungshalle einer Legehennen-Farm in Groß Rohlübbe, Kreis Plön wurde das Gebäude und das Inventar ein Raub der Flammen. 200 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer.

Gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz eines

Legehennen-Betriebes der Firma Gutshof-Ei gerufen, weil die

Brandmeldeanlage auslöst hatte. Während der Anfahrt zum Einsatzort

bemerkten die Feuerwehrleute eine Rauchsäule über dem Gebäude. Sofort

wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. Mitarbeiter des Betriebes

hatten die Halle, in der Hühnereier sortiert, verpackt und für den

Abtransport bereit gestellt werden, bereits verlassen. Eine

Brandbekämpfung innerhalb des Gebäudes war wegen der großen

Hitzeentwicklung zunächst nicht möglich und konnte nur durch

Fensteröffnungen und einem Rolltor erfolgen. Nachdem ein Teil des

Daches eingestürzt war, konnte der Brand zusätzlich über eine

Drehleiter bekämpft werden. Die benachbarten Hühnerställe wurden

gegen ein Übergreifen der Flammen erfolgreich geschützt. Wegen der

erforderlichen großen Löschwassermenge wurde zusätzlich eine etwa ein

Kilometer lange Schlauchleitung zu einem weiteren Löschteich verlegt.

Um den Brandherd effektiver bekämpfen zu können, wurden die

Außenwände mit einem Bagger eingerissen. Die Löscharbeiten dauerten

bis 22:40 Uhr. Am Einsatz waren 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr,

Rettungsdienst, THW, Polizei und der Schnelleinsatzgruppe (SEG) des

Kreises Plön beteiligt. Die Einsatzkräfte wurden durch die

Logistikgruppe des DRK mit Essen und Getränken versorgt.

Personenschäden sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Brandursache

und Schadenhöhe sind noch unbekannt und werden durch Sachverständige

untersucht.









